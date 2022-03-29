أولى رحلات الطيران بين البلدين.. مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية يزور جيبوتي

مصر - (أ ش أ)

وصل مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير شريف عيسى، اليوم الثلاثاء إلى مطار جيبوتي على متن أولى رحلات الطيران المباشر بين البلدين الشقيقين.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن "مؤمن حسن بري" وزير الأوقاف القائم بأعمال وزير النقل الجيبوتي، و"محمد ورسمه ديريه" وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، كانا في استقبال مساعد الوزير لدى وصوله لتدشين خط الطيران المباشر والاحتفال بهذه المناسبة التي شهدت حضور عدد آخر من المسؤولين في جيبوتي فضلاً عن أعضاء السفارة المصرية في جيبوتي.

وأكد وزير الأوقاف الجيبوتي - في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة - على أن تدشين خط الطيران المباشر يأتي في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في ضوء نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو من العام الماضي، والزيارة التي أجراها إسماعيل عمر جيله رئيس الجيبوتي إلى القاهرة في فبراير الماضي.

من جانبه، حرص السفير شريف عيسى على تأكيد أن افتتاح خط الطيران سيسهم في دفع مختلف مسارات التعاون الثنائي بين البلدين.

واستعرض المشروعات وبرامج التعاون الجاري تنفيذها في هذا الصدد، ومن بينها مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية في المنطقة الحرة بميناء جيبوتي، بالإضافة إلى افتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي، والتعاون بين الأزهر الشريف والمعاهد الدينية الجيبوتية، وإنشاء مستشفى مصري بجيبوتي متخصص في مجال طب الأطفال والنساء.

وقام مساعد وزير الخارجية بهذه المناسبة بتسليم شحنة نظارات طبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية للأشقاء في جيبوتي، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه مصر لدعم قطاع الصحة والرعاية الطبية في دولة جيبوتي الشقيقة.