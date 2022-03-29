رجل الاعمال الروسي رومان أبراموفيتش ينضم لمباحثات السلام في تركيا

اسطنبول- (د ب ا):

قال مسؤول بالرئاسة التركية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن رجل الاعمال الروسي رومان أبراموفيتش انضم للمباحثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول.

ووصل أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، الذي تعرض لعقوبات من جانب بريطانيا والاتحاد الأوروبي ضمن رد الفعل الغربي على الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى مقر المباحثات مع الوفد الروسي.

وتردد أن أبراموفيتش كان ضمن عدة أشخاص عانوا من أعراض تسمم بعد جولة سابقة من المباحثات.