وزير الخارجية الفرنسي:اقتربنا كثيرا من توقيع الاتفاق مع إيران

الكويت- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن ارتفاع أسعار النفط له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي وأن استقرار أسعار النفط من مصلحة الجميع بما فيها دول منطقة الشرق الأوسط .

وقال لودريان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء: "نعمل على احتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي" ، مشيرا إلى أن أوروبا تواصل الضغط على روسيا من أجل وقف الحرب وأن الاتحاد الاوروبي قرر أن يقلل الاعتماد على الطاقة من روسيا .

وحول الاتفاق النووي الإيراني، قال لودريان إن "أوروبا حافظت على الاتفاق النووي الإيراني بعد الخلاف الأمريكي ، مضيفا "اقتربنا كثيرا من توقيع الاتفاق مع إيران حيث وصلنا إلى نص يناسب الجميع وأن مصلحة الجميع إيران وامريكا والمنطقة أن نصل للاتفاق من أجل سلام العالم" .

وحول لبنان، قال لودريان إن "خروج لبنان من المجتمع الدولي ليس في مصلحة المنطقة والكويت قدم مبادرة ندعمها بالكامل" .

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي إن "هناك هواجس كويتية وخليجية من ملف إيران النووي ذكرت في الاجتماعات الخليجية ونقلناه إلى الجانب الأوروبي ونتمنى أن يتم مراعاتها".

وحول بيان إيران من الاتفاق السعودي الكويتي بشأن حقل الدرة، قال الصباح :"ليس موضوع خليجي إنما ثلاثي الأطراف (كويتي - سعودي - إيراني ) وسوف تكون هناك تفهمات في هذا الإطار" .