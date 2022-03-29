بولندا: استقبال 2 مليون و344 ألف لاجيء فارين من أوكرانيا حتى الآن

وارسو- (أ ش أ):

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء أن بولندا استقبلت حتى الآن 2 مليون و344 ألف لاجيء فارين من أوكرانيا منذ بدء الهجوم العسكري الروسي هناك الشهر الماضي.

وذكر (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية أن أمس الاثنين شهد دخول 21 ألف لاجىء من الحدود الأوكرانية، مقابل 27 ألف لاجيء أمس الأول الأحد.. مشيرا إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن بينهم عددا من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.