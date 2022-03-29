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أوكرانيا تدعو لتجريم استخدام الرمز "زد"

03:19 م الثلاثاء 29 مارس 2022
أوكرانيا تدعو لتجريم استخدام الرمز "زد"

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

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كييف- (أ ش أ):

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا كافة الدول حول العالم لتجريم رمز "زد" المستخدم كوسيلة لدعم الهجمات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بشكل علني.

وكتب كوليبا عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكينفورم)، "أدعو جميع الدول إلى تجريم استخدام الرمز "زد" كوسيلة للدعم العلني للحرب الروسية ضد أوكرانيا".

يشار إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، بدأ الحرف "زد" باللون الأبيض في الظهور على الدبابات والزي الرسمي الروسي، ثم أصبح بعد ذلك يستخدم على نطاق واسع في المباني والسيارات والملابس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الدعم لهجمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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