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روسيا تستدعي سفراء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لإبلاغهم بقرار طرد دبلوماسييهم

03:14 م الثلاثاء 29 مارس 2022
روسيا تستدعي سفراء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لإبلاغهم بقرار طرد دبلوماسييهم

وزارة الخارجية الروسية

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موسكو- (أ ش أ):

قال مصدر مُطلع إن وزارة الخارجية الروسية، أبلغت سفراء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، باستدعائهم، اليوم الثلاثاء، لإبلاغهم بقرار طرد دبلوماسييهم، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال المصدر -في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء- إن الخارجية استدعت 3 من سفراء دول البلطيق إلى مقرها، على خلفية القرار بطرد دبلوماسييهم، بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت الدول الثلاث قد أعلنت، في الـ 18 من شهر مارس الجاري، موظفين في السفارات الروسية لديها، بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسة العقوبات الغربية على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وزارة الخارجية الروسية روسيا أوكرانيا العقوبات الغربية
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