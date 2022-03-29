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شركة غازبروم الروسية: سنواصل إمداد أوروبا بالغاز عبر الأراضي الأوكرانية

03:11 م الثلاثاء 29 مارس 2022
شركة غازبروم الروسية: سنواصل إمداد أوروبا بالغاز عبر الأراضي الأوكرانية

شركة غازبروم الروسية

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موسكو- (أ ش أ):

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، مواصلة أمداد الغاز الروسي للعبور لأوروبا من خلال الأراضي الأوكرانية كما هو معتاد.

وقال المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "غازبروم تمد الغاز الروسي للعبور من خلال الأراضي الأوكرانية كالمعتاد بالتزامن مع طالبات المستهلكين الأوروبيين ب 109.5 مليون متر مكعب حتى 29 مارس الجاري".

ويساوي هذا الحجم عمليات التسليم بموجب الحجز طويل الأجل لعبور الغاز عبر أوكرانيا حوالي 109.5 مليون متر مكعب في اليوم.

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