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السعودية: المنطقة تواجه مخاطر متعددة ونعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة

03:11 م الثلاثاء 29 مارس 2022
السعودية: المنطقة تواجه مخاطر متعددة ونعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

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دبي – (أ ش أ):

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بيان السعودية الأسبوع الماضي، كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات، مشددا على أن المنطقة تواجه مخاطر متعددة.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان - في تصريحات خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي أوردتها قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الثلاثاء - "نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة"، موضحا أن دول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة لكن ينبغي على الآخرين الوفاء بتعهداتهم.

وأضاف أنه في حالة تأثر أمن الإمدادات فإن ذلك سيؤثر على الاقتصاد وسيؤثر على أيضا الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الناس يركزون على القضايا الإقليمية دون النظر بشكل شامل إلى التأثير العالمي.

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