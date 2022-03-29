هجوم الخضيرة: القبض على 12 شخصا من عرب إسرائيل للاشتباه في ارتباطهم بداعش

تل أبيب- (بي بي سي):

اعتقلت قوات الأمن في إسرائيل اثني عشر فلسطينيا من عرب إسرائيل يُشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش، بعد وقوع هجومين دمويين مؤخرًا من قبل الجماعة المتطرَفة.

وجرت الاعتقالات في مدن وبلدات في شمالي البلاد حيث كان يعيش فلسطينيان كان قتلا اثنين من شرطة الحدود الأحد الماضي في مدينة الخضيرة شمالي تل أبيب، وقد قتلت قوات الأمن الإسرائيلية لاحقا منفذي الهجوم.

وأثار هذا الهجوم بالإضافة إلى هجوم آخر شهدته مدينة بئر السبع الأسبوع الماضي، قلق إسرائيل بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش.

ويعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم أمرا غير معتاد، وقالت مجموعة "سايت" للاستخبارات إنها المرة الأولى التي يتبنى فيه (التنظيم) هجوما في إسرائيل منذ عام 2017.

وقد أصدرت الحكومة في أعقاب الهجومين تعليمات للأجهزة الأمنية بتطبيق إجراءات الاعتقال الإداري بحق المتهمين، التي تتيح للسلطات الاستمرار في الاعتقال من دون محاكمة.