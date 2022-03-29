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الأسد يصدر قانونا يعاقب كل سوري ينشر "أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة "

11:34 ص الثلاثاء 29 مارس 2022
الأسد يصدر قانونا يعاقب كل سوري ينشر "أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة "

بشار الأسد

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دمشق-(بي بي سي):

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن رئيس البلاد، بشار الأسد، أصدر قانونا يتضمن تعديلات خاصة بقانون العقوبات في عدد من الجرائم.

وبحسب الوكالة فإن القانون الجديد يعاقب كل سوري "يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس ستة أشهر على الأقل"

كذلك يعاقب بالعقوبة ذاتها " من يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية"

كما يُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام "بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها".

وشهدت سوريا منذ أكثر من 10 أعوام حربا أهلية بين قوات الأسد والمعارضة المسلحة في مواجهات أودت بحياة مئات الآلاف وتشريد الملايين، بحسب الأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

BBC

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