كورونا: ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في شنغهاي الصينية رغم الإغلاق

شنجهاي-(بي بي سي):

أعلنت مدينة شنغهاي الثلاثاء ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بكوفيد-19، رغم الإغلاق الجزئي الذي فرضته العاصمة الاقتصادية للصين والذي تسببت بتدفّق السكان إلى المتاجر للتبضّع.

وأصبحت هذه المدينة في الأيام الأخيرة بؤرة لموجة إصابات جديدة بالمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا التي بدأ تفشيها يتسارع مطلع آذار/مارس ما أدى إلى تقويض استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتبعها الصين.

وسجّلت وزارة الصحة الثلاثاء 4477 إصابة جديدة بكوفيد في شنغهاي، مقابل 3500 في اليوم السابق.

وتُعد هذه الأرقام منخفضة على المستوى العالمي لكنها مرتفعة بالنسبة إلى الصين حيث نادرًا ما يتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة المئة منذ ربيع 2020.