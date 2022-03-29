جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول

اسطنبول- (د ب أ):

تعتزم موسكو وكييف بدء جولة جديدة من المفاوضات في اسطنبول اليوم الثلاثاء بعد نحو أربعة أسابيع ونصف من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيجتمع وفدان من روسيا وأوكرانيا في مكتب طولمة باغجة الرئاسي في اسطنبول صباح اليوم في حوالي الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، وفقا لمكتب الرئاسة التركية.

وسيلتقي الجانب التركي بكل وفد على حدة قبل بدء المحادثات، حسبما قال الرئيس رجب طيب أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة. وكرر الإعراب عن أمله في التوصل إلى وقف مبكر لإطلاق النار.

وقال أردوغان إنه على اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح الرئيس التركي أن الأمور تسير في "اتجاه إيجابي".

والتقى مفاوضون من أوكرانيا وروسيا بالفعل ثلاث مرات في المنطقة الحدودية لبيلاروس، مع إجراء مزيد من المحادثات عبر الفيديو.

وتبين أن المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي صعبة للغاية.

وتريد كييف انسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية. وتطالب موسكو أوكرانيا بالتخلي عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاعتراف بالمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا كمناطق مستقلة والاعتراف بشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود التي ضمتها روسيا في 2014.

وتقيم أنقرة علاقات جيدة مع موسكو وكييف وترى نفسها وسيطا. والتقى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره الروسي سيرجي لافروف بالفعل في تركيا في 10 مارس. ومع ذلك، لم تؤد المحادثات في مدينة أنطاليا إلى أي تقدم كبير.