زيلينسكي: الوضع متوتر رغم الانتصارات الأوكرانية

كييف- (د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع متوتر على الرغم من بعض الانتصارات العسكرية الأوكرانية في الصراع مع روسيا.

وطردت قوات الدفاع الأوكرانية وحدات روسية من مدينة إيربين بالقرب من كييف، حسبما قال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو الذي نشر على تليجرام في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ومع ذلك، يستمر القتال هناك وفي أجزاء أخرى من البلاد.

وأوضح زيلينسكي أن القوات الروسية تسيطر على شمال منطقة كييف ولديها موارد وقوات.

ولا يزال الوضع "صعبا للغاية" أيضا في تشرنيجوف وسومي وخاركيف ودونباس ومناطق في جنوبي أوكرانيا.

ودعا زيلينسكي مجددا إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا. وفيما يتعلق بالحظر المفروض على إمدادات النفط الروسية التي تجري مناقشتها في أوروبا، قال إن هناك الآن العديد من المؤشرات على أن مثل هذا التشديد للعقوبات ضد روسيا لن يحدث إلا إذا استخدمت موسكو الأسلحة الكيميائية.

وسيتم تشكيل مجموعة من الخبراء الأوكرانيين والدوليين في المكتب الرئاسي في كييف هذا الأسبوع لتحليل العقوبات المفروضة على روسيا وآثارها.