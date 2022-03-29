الجيش الروسي يعلن تدمير مستودعات ذخيرة كبيرة

موسكو- (د ب أ):

أعلن الجيش الروسي مساء الإثنين عن هجمات جديدة في أوكرانيا. ووفقا لتقرير للجيش، تم دمير مستودعين كبيرين للذخيرة بنيران الصواريخ في منطقة جيتومير. بالإضافة إلى ذلك ، تم إسقاط ثلاث طائرات مقاتلة.

وفي مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة ، تم تدمير طائرة مروحية كان من المفترض ، وفقا لموسكو ، أن تنقل مقاتلين من فوج آزوف الأوكراني إلى منطقة آمنة. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

واتهم الجانب الروسي القوات الأوكرانية مرة أخرى بإطلاق النار على المدنيين الفارين من مدينتي سومي وزاباروجيا المحاصرتين. كما تتهم أوكرانيا مرارا القوات الروسية بتخريب عمليات هروب المدنيين من خلال مواصلة إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 469 ألفا و683 شخصا بينهم 97 ألفا و345 طفلا نقلوا حتى الآن إلى مواقع آمنة من المناطق المتنازع عليها في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن أكثر من 105 آلاف شخص خرجوا من ماريوبول دون تدخل من السلطات الأوكرانية. وتتهم السلطات الأوكرانية الجيش الروسي باختطاف المدنيين.