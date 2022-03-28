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كندا وأوكرانيا يبحثان هاتفيا تطورات العملية العسكرية الروسية

11:12 م الإثنين 28 مارس 2022
كندا وأوكرانيا يبحثان هاتفيا تطورات العملية العسكرية الروسية

جستن ترودو

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أوتاوا - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، تطورات الغزو الروسي والخطوات التالية المطلوبة لدعم أوكرانيا على عدة أصعدة.

وناقش رئيس الوزراء والرئيس الأوكراني - بحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي- آثار الحرب على الشعب والبنية التحتية والاقتصاد في أوكرانيا، بجانب الدعم المطلوب لأوكرانيا، لتشمل الدعم الإنساني والمالي والعسكري بالإضافة إلى المزيد من العقوبات ضد روسيا، حيث أكد ترودو مجددا دعم كندا الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

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