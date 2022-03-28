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أوكرانيون ينفون تقارير عن تعرضهم للتسميم أثناء محادثات السلام

10:48 م الإثنين 28 مارس 2022
أوكرانيون ينفون تقارير عن تعرضهم للتسميم أثناء محادثات السلام

أرشيفية

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موسكو - (د ب أ)

نفى أعضاء الوفد الأوكراني لمحادثات السلام مع روسيا الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، تقارير حول تعرضهم لهجوم بأسلحة كيمائية.

وبحسب وسائل إعلامية محلية، قال المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك اليوم الاثنين أن جميع أعضاء الوفد يشعرون أنهم على ما يرام.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال "اليوم أن أعضاء الوفد الأوكراني بما في ذلك الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش جرى تسميمهم في مطلع الشهر الحالي.

ونشرت المقالة قبل المفاوضات التي من المقرر أن تستأنف في اسطنبول غدا الثلاثاء بين وفدين روسي وأوكراني.

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