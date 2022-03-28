بايدن يرفض الاعتذار على وصف بوتين بـ"مجرم حرب"

وكالات:

رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاعتذار على وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"مجرم حرب".

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين من البيت الأبيض، نقلته فضائية العربية "لا أقدم اعتذارات عن مشاعري الشخصية".

وكان بايدن، قال السبت الماضي، إنه لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "البقاء في السلطة".

وأضاف بايدن أن "بوتين يعيد روسيا إلى القرن التاسع عشر"، بحسب مقتطفات من تصريحات الرئيس الأمريكي بثتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "جميع الديمقراطيات في العالم تتحمل مسؤولية تجاه اللاجئين".

واعتبر بايدن أن "الحرب كانت بالفعل إخفاقا استراتيجيا لروسيا".