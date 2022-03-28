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شكري: تشكيل لجنة مصرية- قطرية مشتركة للعمل على تعزيز العلاقات

08:20 م الإثنين 28 مارس 2022
شكري: تشكيل لجنة مصرية- قطرية مشتركة للعمل على تعزيز العلاقات

سامح شكري

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القاهرة - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية سامح شكري عن تشكيل لجنة مشتركة مصرية- قطرية لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. ًجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير، اليوم الاثنين، مع الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

ورحب شكري بنظيره القطري الذي يقوم بزيارة هي الثانية من نوعها إلى القاهرة..مشيرا إلى أنه قام أيضا بزيارة الدوحة في إطار عودة العلاقات بين البلدين.

وأوضح شكري أن المباحثات ناقشت العلاقات الثنائية وكيفية تفعيلها والعمل على إيجاد فرص للتعاون في كافة المجالات، وكل ذلك سيتم تفعيله في إطار اللجنة المشتركة التي اتفقنا على تشكيلها.

وأضاف أن كل المجالات مفتوحة لننطلق للأمام ولنواجه التحديات المشتركة والعمل على دفع العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات شعوبنا.

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سامح شكري لجنة مصرية- قطرية وزارة الخارجية المصرية

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