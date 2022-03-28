وزير الخارجية ونظيره اليوناني يؤكدان متانة العلاقات بين البلدين

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، متانة العلاقات المصرية اليونانية والصداقة التي تجمع بين البلديّن على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية، نظيره اليوناني، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر واليونان، وبناءً على التواصل المستمر بين البلدين على كافة المستويات؛ من أجل دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، علاوة على التباحث حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الجانبين بحثا مختلف ملفات العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها وأبرزها التعاون في مجال الطاقة، في ظل الاهتمام المشترك بتعظيم التعاون في مجال الغاز الطبيعي والربط الكهربائي، ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الثنائية والثلاثية بالتعاون مع قبرص في هذا الصدد.

وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط كإطار للتعاون متعدد الأطراف في مجال الطاقة.

كما ناقش الوزيران سبل تطوير مجمل التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وتفعيل مسارات التعاون القطاعية المختلفة.

وأوضح السفير حافظ أن جلسة المباحثات تناولت كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية في ظل المشهد الدولي الراهن، حيث أبدى الوزيران تقديرهما لوتيرة التشاور السياسي المتواصل بين الدولتيّن؛ لتنسيق المواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.