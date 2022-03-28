الولايات المتحدة تنفي وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات في ليبيا

طرابلس - (د ب أ)

نفى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ما تردد من أنباء عن وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات في ليبيا، حسبما أفاد موقع " بوابة إفريقيا الإخبارية" الليبي.

وشدد نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

كما أكدت السفارة الأمريكية في تغريدة منفصلة دعمها بشدّة استقلال ونزاهة المؤسسات السيادية غير المسيّسة التي تعمل لصالح جميع الليبيين.

كانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز نشرت سلسلة تغريدات في وقت سابق اليوم، حيث أكدت أنه يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.

وأوضحت وليامز في هذا الصدد، أن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أواستخدامها كسلاح لمنفعة طرف أوآخر، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا.

وتشهد ليبيا صراعا بين حكومة بقيادة فتحي باشاغا مكلفة من جانب مجلس النواب ، وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبةالذي رفض تسليم مهام الحكومة، ومطالبته بفتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من أجل البت في خروقات يرى أنها شابت جلسات حجب الثقة عن حكومته ومنح الثقة لحكومة باشاغا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي قد تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.