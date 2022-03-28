صحيفة روسية مستقلة توقف النشر حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

أعلنت صحيفة "نوفايا جازيتا" الروسية المعروفة بتغطيتها الانتقادية للمؤسسة السياسية في البلاد، اليوم الإثنين، أنها سوف توقف بشكل مؤقت النشر حتى تنتهي الحرب في أوكرانيا بعدما تلقت ثاني تحذير على التوالي من هيئة الرقابة الإعلامية روسكومنادزور.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة القول عبر تويتر "لقد تلقينا تحذيرا آخر من روسكومنادزور".

وقال الطاقم التحريري للصحيفة عبر موقع تويتر، المحجوب في روسيا، إن النسخ الورقية والإلكترونية لن تصدر حتى "انتهاء العملية الخاصة في الأراضي الأوكرانية" مستخدما المصطلح الذي يصف به الكرملين الغزو.

ويدير الصحيفة دميتري موراتوف الحاصل على جائزة نوبل للسلام وهي أحد المنافذ الإعلامية المستقلة المتبقية في روسيا. وانتقد موراتوف علانية هجوم الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

وحصل موراتوف على جائزة نوبل العام الماضي مع ماريا ريسا من الفلبين "لنضالهما الشجاع من أجل حرية التعبير في الفلبين وروسيا".