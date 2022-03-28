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عمدة ماريوبول: المدينة لم تعد صالحة للعيش ومن الضروري إجلاء كل من بها

04:30 م الإثنين 28 مارس 2022
عمدة ماريوبول: المدينة لم تعد صالحة للعيش ومن الضروري إجلاء كل من بها

لا يزال هناك الكثير من المدنيين في ماريوبول

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كييف- (د ب أ):

قال عمدة مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا فاديم بويتشينك إن المدينة لم تعد مكانا صالحا للعيش به، وشدد على ضرورة إجلاء كل من تبقوا بها.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عنه القول إن هناك نحو160 ألف مدني لا يزالون في المدينة المحاصرة، ويئنون من أجل الحصول على مساعدة.

وقال :"للأسف، لا يزال هناك الكثير من المدنيين في ماريوبول. ووفقا لتقديراتنا، لا يزال بها 160 ألف شخص، لقد أصبحت غير صالحة للعيش بها، حيث لا توجد مياه ولا كهرباء ولا تدفئة ولا اتصالات. الأمر حقا مروع. مقدار الإذلال الذي يتعرض له كل شخص يقيم في ماريوبول اليوم لا يمكن وصفه بالكلمات".

وشدد على ضرورة إجلاء السكان، إلا أنه أقر في الوقت نفسه بأن الأمل في ذلك يتلاشى.

وتشير التقارير إلى أن الهجمات الروسية تسببت في كارثة إنسانية في المدينة، وأن القوات الروسية تقصف مواقع مدنية وتمنع دخول المساعدات الإنسانية.

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