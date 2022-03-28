طالبان تحظر على وسائل الإعلام الأفغانية استخدام محتويات دويتشه فيله

بون- (د ب أ):

أكدت مؤسسة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية أن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان حظرت على وسائل الإعلام الأفغانية استخدام محتويات برامج الشبكة الألمانية، على غرار ما حدث أيضا مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصوت أمريكا "فويس أوف أمريكا".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مدير دويتشه فيله، بيتر ليمبورج، اليوم الاثنين إن " القيود المتزايدة على حرية الصحافة وحرية الرأي في أفغانستان مثيرة للقلق للغاية".

وأضاف ليمبورج أن شعب أفغانستان انتظر، دون جدوى تحسن الأوضاع المعيشية أو تطبيعها على الأقل، منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة.

وأضاف ليبمورج أن "تجريم طالبان لبث برامج دويتشه فيله عن طريق شركائنا الإعلاميين، سيعيق التطور الإيجابي في أفغانستان، والإعلام الحر لا غنى عنه لهذا التطور؛ ونحن سنفعل كل ما في وسعنا من أجل مواصلة إمداد شعب أفغانستان عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات مستقلة".

وفي رد منها على سؤال من (د.ب.أ) حول سبب هذه الخطوة، قالت حركة طالبان إنه نظرا لأن هذه الوسائل تبث من الخارج، فإنه سيتعذر عليها التحكم فيما تقدمه من محتويات ، وأضافت أن هذه الوسائل تبث من وقت لآخر محتويات تتعارض على سبيل المثال مع القيم الدينية والثقافة الأفغانية، وتابعت أنها قررت لهذا السبب حظر بث برامج هذه المحطات التلفزيونية الأجنبية عبر وسائل الإعلام الأفغانية.

يشار إلى أن دويتشه فيله كانت عرضت حتى الآن برنامجا حواريا تجريبيا بلغتين أفغانيتين في محطة إخبارية وكذلك عرضت مجلة علمية في محطة تلفزيونية أخرى.

ويمكن لدويتشه فيله في الوقت الحالي مواصلة بث محتوياتها عبر قنواتها الخاصة في أفغانستان على الموجة القصيرة في الراديو والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.