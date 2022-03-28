وزراء الخارجية المجتمعون في إسرائيل يتفقون على تشكيل تحالف لـ"مواجهة التحديات في المنطقة"

تل أبيب- (بي بي سي):

اتفق وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والمغرب والإمارات والبحرين المشاركون في اجتماع بالنقب جنوبي إسرائيل على "تشكيل تحالف مشترك لمواجهة التحديات في المنطقة".

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي سداسي مشترك بعد اختتام اجتماعات تاريخية في منتجع سديه بوكير، إلى إجراء مفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين مبنية على حل الدولتين.

وأضاف بلينكين أن اتفاقيات أبراهام التي شهدت تطبيع كل من الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل وأثارت غضب الفلسطينيين "ليست بديلا" عن تحقيق تقدم فيما يتعلق بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقد دان القادة العرب الأربعة الهجوم المسلح الذي وقع مساء الأحد في مدينة الخضيرة شمالي إسرائيل الذي أسفر عن مقتل شرطيين اثنين.