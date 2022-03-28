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مقدونيا الشمالية تسلم السفير الروسي مذكرة بشأن طرد 5 دبلوماسيين روس

03:27 م الإثنين 28 مارس 2022
مقدونيا الشمالية تسلم السفير الروسي مذكرة بشأن طرد 5 دبلوماسيين روس

مقدونيا الشمالية

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سكوبي – (أ ش أ):

سلمت وزارة خارجية مقدونيا الشمالية السفير الروسي لديها سيرجي بازدينكين مذكرة تعتبر خمسة دبلوماسيين روس في البلاد أشخاص غير مرغوب فيهم .

وجاء في بيان الخارجية المقدونية اليوم الأحد، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، " الدبلوماسيون الروس ارتكبوا أعمالا تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ويجب أن يغادروا أراضي جمهورية مقدونيا الشمالية في غضون خمسة أيام".

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