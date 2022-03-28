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شولتس يهدد روسيا بـ"إجراءات مأساوية" إذا استخدمت أسلحة كيماوية

12:57 م الإثنين 28 مارس 2022
شولتس يهدد روسيا بـ"إجراءات مأساوية" إذا استخدمت أسلحة كيماوية

وزير المالية الألماني أولاف شولتس

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برلين- (د ب أ):

هدد المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بأنها ستواجه "إجراءات مأساوية" في حال استخدمت أسلحة كيماوية.

جاء ذلك في المقابلة التي أجرتها القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" مع المستشار الألماني مساء أمس الأحد، حيث قال شولتس:" لا ينبغي استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية، ولهذا السبب فنحن جميعا صريحون وواضحون للغاية في هذه القضية".

وأضاف شولتس أن هذه الخطوة ستكون لها "العواقب الأشد صرامة، و نحن متفقون أيضا على أن نرد بإجراءات مأساوية".

ولفت شولتس إلى أن هناك أفكارا يجري مناقشتها حول هذه الإجراءات " لكن هذا بالطبع ليس شيئا يمكن الحديث عنه".

في الوقت نفسه، أوضح شولتس أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يتدخل في الحرب في أوكرانيا حتى مع استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وقال " الناتو لن يكون طرفا في الحرب، وهذا أمر واضح".

كان الحلف اتفق في قمته التي عقدها في بروكسل يوم الخميس الماضي على أنه سيرد "بعواقب وخيمة" في حال استخدمت روسيا أسلحة كيماوية أو بيولوجية، لكن الحلف لم يوضح طبيعة العواقب على نحو أكثر تحديدا.

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