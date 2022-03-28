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قوات حكومة جنوب السودان تحاصر مقر رياك مشار نائب رئيس البلاد

12:56 م الإثنين 28 مارس 2022
قوات حكومة جنوب السودان تحاصر مقر رياك مشار نائب رئيس البلاد

رياك مشار

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جوبا- (بي بي سي):

أفادت الأنباء الواردة من جمهورية جنوب السودان بأن القوات الحكومية قد طوَقت مقر إقامة النائب الأول للرئيس رياك مشار في العاصمة جوبا.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من مطالبة زعيم المعارضة المسلحة السابق للقادة الإقليميين والدوليين بالتدَخل لإنهاء القتال الذي تجدَد في ولايتي الوحدة وأعالي النيل، اللتين تعتبران معقلا له ولمؤيديه.

وتتواصل منذ أسابيع المعارك في مناطق مختلفة من البلاد بين القوات الحكومية وقوات مشار، مما يهدد اتفاق السلام الهش الموقَع بينه وبين الرئيس سلفا كير.

وكان من المفترض أن يتوقف القتال فورا، لكن ثمة انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار تحدث بين حين وآخر.

ووقع الجانبان أيضا اتفاق سلام آخر في عام 2018 وهو ما يعني عودة تشكيلة الحكومة إلى ما كانت عليه قبل اندلاع النزاع.

هذا المحتوى من

BBC

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