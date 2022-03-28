Masrawy logo white

إعلان

متظاهرون يقتحمون مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بسبب تغريدة مسيئة لرجال الدين

11:48 ص الإثنين 28 مارس 2022
متظاهرون يقتحمون مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بسبب تغريدة مسيئة لرجال الدين

متظاهرون يقتحمون مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أربيل- (بي بي سي):

اقتحم متظاهرون غاضبون فجر اليوم الاثنين مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد احتجاجا على تغريدة اعتبروها "مسيئة بحق رجال دين شيعة" نشرت على حساب شخص قالوا إنه عضو في الحزب.

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق قد اعتقلت صاحب التغريدة نايف كردستاني الذي انتقد عبر تويتر المرجعيات الدينية الشيعية التي ليست من أصل عربي.

ودان الحزب الديمقراطي الكردستاني تغريدة نايف كردستاني، وأكد أنه ليس له أية علاقة أو انتماء بالحزب وأن تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له أية صلة بالحزب.

إلا أن المتظاهرين صور المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني وأحرقوا جزءا من مقر الحزب بعد تدمير محتوياته.

هذا المحتوى من

BBC

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

إشتري الآن
متظاهرون الحزب الديمقراطي الكردستاني بغداد تغريدة مسيئة لرجال الدين أخبار BBC
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. الموجة الحارة بدأت.. تحذيران من الأرصاد للمواطنين
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا