متظاهرون يقتحمون مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بسبب تغريدة مسيئة لرجال الدين

أربيل- (بي بي سي):

اقتحم متظاهرون غاضبون فجر اليوم الاثنين مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد احتجاجا على تغريدة اعتبروها "مسيئة بحق رجال دين شيعة" نشرت على حساب شخص قالوا إنه عضو في الحزب.

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق قد اعتقلت صاحب التغريدة نايف كردستاني الذي انتقد عبر تويتر المرجعيات الدينية الشيعية التي ليست من أصل عربي.

ودان الحزب الديمقراطي الكردستاني تغريدة نايف كردستاني، وأكد أنه ليس له أية علاقة أو انتماء بالحزب وأن تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له أية صلة بالحزب.

إلا أن المتظاهرين صور المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني وأحرقوا جزءا من مقر الحزب بعد تدمير محتوياته.