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حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد

11:43 ص الإثنين 28 مارس 2022
حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد

حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد

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الكويت- (بي بي سي):

قالت السلطات الكويتية إن حريقا شب في مبنى قيد الإنشاء في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد، من دون أن تتأثر حركة الطيران الدولي بالحادث.

وأفاد مسؤولون أمنيون لوسائل الإعلام الرسمية بأن قوة الإطفاء تتعامل مع الحريق، بينما شددت إدارة الطيران على أن حركة الطيران في مطار الكويت تسير بشكل طبيعي.

ولم تعلن السلطات عن سبب الحريق.

وكان مشروع بناء مبنى المطار الجديد قد بدأ في 2016 للانتهاء من المشروع بعد 6 سنوات.

ومن المقرر أن يرفع هذا المشروع قدرة مطار الكويت الدولي لاستقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنويا، بدلا من نحو خمسة ملايين راكب سنويا للمطار القديم.

هذا المحتوى من

BBC

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