إضرام النيران بمقر للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد الإساءة للمرجع الشيعي علي السيستاني

بغداد - (د ب أ):

أضرم ناقمون شيعة ليل الأحد/الاثنين النيران بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على خلفية الإساءة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني من قبل أحد قيادات الحزب.

وأحاط الناقمون بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد وأضرموا النيران فيه وأحرقوا صورا للزعيم الكردي مسعود برزاني ونجله مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان وهم يهتفون بشعارات تندد بهذا التصرف المشين ضد المرجع الشيعي الأعلى في العراق.

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان في ساعة متأخرة من ليل الأحد/الاثنين انها قامت باعتقال/ نايف كردستاني/ الذي قام بنشر تغريدة على مواقع التواصل الإجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة وقامت القوات الأمنية في إقليم كردستان بتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وشدد وزارة داخلية إقليم كردستان على أن حرية التعبير لا تعني التجرأ على المساس بالرموز الدينية والوطنية وأن التطاول عليهم وبالأخص مقام المرجعية ليس مقبولا ولايمكن السكوت عليه وأن هذا الشخص لا يمثل الا نفسه وموقف حكومة إقليم كردستان والشعب الكردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الاسلامي.

على الصعيد نفسه أدان الحزب الديمقراطي الكردستاني وبشدة تغريدة الدكتور /نايف الكردستاني/ الذي أساء فيه إلى المرجعيات الدينية وأن الشخص ليس له أية علاقة أو إنتماء بالحزب الديمقراطي الكردستاني لا من قريب ولا من بعيد وأن تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له أية صلة بالحزب الديمقراطي الذي يؤمن إيماناً حقيقياً بالتعايش السلمي واحترام المعتقدات الدينية و المذهبية.

وشهدت شوارع بغداد إجراءات أمنية مشددة بعد انتشار العشرات من العراقيين الشيعة في محيط مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني في جانب بغداد الرصافة.