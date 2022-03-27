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الإعلان عن صفقة جديدة لتبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

11:37 م الأحد 27 مارس 2022
الإعلان عن صفقة جديدة لتبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

الحوثيين

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صنعاء - (د ب أ)

أعلنت أطراف الصراع في اليمن (الحكومة الشرعية و جماعة أنصار الله الحوثية)، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق بشأن صفقة جديدة لتبادل أسرى برعاية الأمم المتحدة، تشمل 2223 أسيرا بينهم قائدان عسكريان بارزان.

وأكد ماجد فضائل، عضو لجنة تبادل الأسرى التابعة للحكومة الشرعية، في حسابه على "تويتر"، التوصل إلى اتفاق على صفقة تبادل الأسرى .

وتابع "تم الاتفاق على أن تطلق ميليشيا الحوثي سراح اللواء ناصر منصور واللواء محمود الصبيحي، "ومحمد محمد صالح وعفاش طارق صالح (أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح)".

ولم يتم الإعلان حتى الأن عن موعد انطلاق تبادل الأسرى.

سبق وأن نجحت صفقة تبادل هي الأكبر بين الجانبين منذ اندلاع الحرب، في أكتوبر عام 2020، رعتها الأمم المتحدة، شملت 1056 أسيرا، في اليمن الذي يشهد صراعا مسلحاً منذ أكثر من سبع سنوات.

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