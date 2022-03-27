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بينهم شكري.. وزراء خارجية عرب يجتمعون في إسرائيل على عشاء عمل

11:04 م الأحد 27 مارس 2022
بينهم شكري.. وزراء خارجية عرب يجتمعون في إسرائيل على عشاء عمل

سامح شكري

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القاهرة - (أ ش أ):

التقى وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع السداسي الذي تستضيفه إسرائيل على عشاء عمل مساء اليوم الأحد.

أفاد بذلك، السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، وصل في وقت سابق اليوم إلى إسرائيل للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب، بناءً على دعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

كما التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ مساء اليوم الأحد مع وزير الخارجية الإسرائيلي.

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سامح شكري إسرائيل عشاء عمل
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