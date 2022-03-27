مقتل 4 بينهم مستوطنين إسرائيليين اثنين في إطلاق نار في حيفا

وكالات:

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين، و2 من منفذي إطلاق نار في الخضيرة شمالي دولة الاحتلال، فضلا عن إصابة 2 من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث العبرية إنه "قتل مستوطنين إسرائيليين اثنين في إطلاق النار بمدينة الخضيرة ومقتل منفذي العملية".

من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أنه "قبل قليل تلقت الشرطة بلاغ عن حادثة إطلاق نار في شارع هربرت صموئيل في مدينة الخضيرة.. وخلال الحادثة أصيب شرطيين جراء إطلاق النار.. وتم تحييد منفذي إطلاق النار على يد قوات الشرطة".