زيلنسكي لوسائل إعلام روسية: الدمار في أوكرانيا أسوأ من حرب الشيشان

وكالات:

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن الدمار في أوكرانيا "أسوأ من حرب الشيشان"، لافتًا إلى أن بلاده ترغب في إجراء تبادل كامل للأسرى مع روسيا.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام روسية غير رسمية، أنه "لا نريد الاحتفاظ بالجثث لكن الروس يتلاعبون في هذه المسألة".

وتابع أن "ثمة قوائم بشأن تبادل جثث الجنود ولا أفهم تعثر العملية.. ولم نسلم الجرحى داخل ماريوبول وقد يكون بينهم جنود روس".

وأوضح أن "قواتنا المسلحة منعت الروس من الدخول إلى قلب ماريوبول.. وأن الوضع صعب للغاية في منطقة زابوروجيا".