Masrawy logo white

إعلان

زيلنسكي لوسائل إعلام روسية: الدمار في أوكرانيا أسوأ من حرب الشيشان

08:25 م الأحد 27 مارس 2022
زيلنسكي لوسائل إعلام روسية: الدمار في أوكرانيا أسوأ من حرب الشيشان

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن الدمار في أوكرانيا "أسوأ من حرب الشيشان"، لافتًا إلى أن بلاده ترغب في إجراء تبادل كامل للأسرى مع روسيا.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام روسية غير رسمية، أنه "لا نريد الاحتفاظ بالجثث لكن الروس يتلاعبون في هذه المسألة".

وتابع أن "ثمة قوائم بشأن تبادل جثث الجنود ولا أفهم تعثر العملية.. ولم نسلم الجرحى داخل ماريوبول وقد يكون بينهم جنود روس".

وأوضح أن "قواتنا المسلحة منعت الروس من الدخول إلى قلب ماريوبول.. وأن الوضع صعب للغاية في منطقة زابوروجيا".

آخر يوم لعروض رمضان.. اشتري دلوقتي بخصم يصل الى 70% مع أمازون ومصراوي

إشتري الآن
فلاديمير زيلينسكي أوكرانيا حرب الشيشان
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا