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السفيرة الأوكرانية لدى أمريكا تصف روسيا بأنها دولة إرهابية

07:19 م الأحد 27 مارس 2022
السفيرة الأوكرانية لدى أمريكا تصف روسيا بأنها دولة إرهابية

السفارة الأوكرانية

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واشنطن - (د ب أ)

وصفت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، روسيا بأنها دولة إرهابية، مع استمرار حرب موسكو على بلادها.

وقالت ماركاروفا ، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" إنه "من الواضح أن روسيا دولة إرهابية يقودها مجرم حرب".

وطالبت بمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المحاكم الدولية، قائلة إنه يجب أن يتم سجنه وجميع الروس الآخرين المسؤولين عن الحرب بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما دعت جميع الدول المتحضرة إلى تزويد الأوكرانيين بالوسائل اللازمة للدفاع عن بلادهم وأوروبا ووقف بوتين.

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