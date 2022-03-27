شكري يناقش مع نظيره الياباني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالا مرئياً عبر الفيديوكونفرانس من وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي"، وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين فضلاً عن آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بإنه تم خلال الاتصال التباحُث حول سُبُل مواصلة الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية التي تربط مصر باليابان على مختلف الأصعدة، خاصةً في مجالات الثقافة والاستثمار والتجارة، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين..فضلاً عن التطرق لآليات التعاون المختلفة بين مصر واليابان لصالح الدول العربية والإفريقية، والتي تمثل أرضية خصبة لتنمية آفاق التعاون بين الجانبين.

كما أكد الوزير الياباني عن مواصلة بلاده تقديم الدعم لأنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

و أعرب الوزير شكري عن التقدير في هذا الصدد على ضوء الدور الذي يقوم به المركز في تعزيز الأمن والسلم في القارة الإفريقية.

كما جرى أيضاً تناول أوجه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في إطار مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا TICAD، والإعراب عن التطلع للقمة الثامنة للمؤتمر المقرر عقدها خلال العام الحالي بتونس، مع الإشارة إلى أهمية أن تركز هذه القمة على أوجه دعم اقتصاديات الدول الإفريقية في ظل ما تواجهه من تحديات مختلفة إرتباطاً بجائحة كورونا والتطورات الدولية الأخيرة.

وأضاف حافظ، أن الجانبين بحثا كذلك التعاون بين البلدين في إطار الجهود الجارية للإعداد لاستضافة مصر المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المقرر عقدها في نوفمبر 2022، والتي يتولى وزير الخارجية سامح شكري مهام رئيسها المُعين، بجانب مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بهدف المساهمة في إنجاح المؤتمر وخروجه بنتائج تعزز من عمل المُناخ الدولي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم كذلك خلال الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي الأطر متعددة الأطراف، مع الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة فيما يخص الملفات الثنائية والإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.