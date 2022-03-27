روسيا تعلن استهداف مستودع وقود ومصنع عسكري في غرب أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها دمرت مستودع وقود ضخم ومصنعا للمعدات العسكرية بالقرب من مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، باستخدام أسلحة عالية الدقة.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف القول في إفادة صباح اليوم إن القوات الروسية دمرت بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة قاعدة وقود كبيرة بالقرب من مدينة لفيف، كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية في المناطق الغربية من البلاد، وكذلك في منطقة العاصمة كييف.

كما دمرت القوات الروسية بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنعا في لفيف كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات.

وذكر المتحدث أنه تم أيضا تدمير مستودع صواريخ لمنظومات مضادة للطائرات في بلدة بليسيتسكوي قرب كييف، وذلك باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.

وخلال اليوم الماضي، استهدفت الضربات الجوية الروسية 67 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بينها مركزان للقيادة، وثلاثة مستودعات ميدانية للأسلحة والذخيرة، و11 نقطة محصنة للوحدات الأوكرانية، و20 موقع تمركز للمعدات العسكرية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 18 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية.