روسيا تحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية

موسكو- (د ب أ):

حجبت الهيئة المشرفة على الإعلام في روسيا "روسكومنادزور" الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية.

جاء ذلك ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الأحد، استنادا إلى هيئة "روسكومنادزور" وأشارت إلى أن الادعاء العام الروسي طلب حجب الموقع.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رئيس تحرير الصحيفة، يوهانس بويه إن "حجب الموقع الإلكتروني لبيلد عبر الرقابة الروسية يؤكد لنا أن عملنا الصحفي هو من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ويشجعنا على منح المواطنين الروس المزيد من الإمكانيات للتعرف على الأخبار والحقائق بعيدا عن الدعاية الروسية الحكومية".

وكتب بويه على تويتر ناصحا القراء في روسيا بالاستعاضة عن ذلك بقناة "بيلد" الموجودة على موقع تليجرام.

ولم يتم الإعلان بعد عن سبب حجب موقع صحيفة "بيلد" في روسيا؛ ولا تزال مواقع بقية وسائل الألمانية متاحة.

غير أن العديد من المواقع المنتقدة للحكومة الروسية تعرضت للحجب في روسيا، وكانت السلطات الروسية حجبت مؤخرا شبكات تويتر وفيسبوك وانستجرام، وذلك بعد أن صنفت موسكو فيسبوك وانستجرام على أنها مواقع متطرفة.

وكانت السلطات الروسية حجبت اليوم أيضا الموقع الإلكتروني للصحفي التلفزيوني اللامع الكسندر نيفسوروف الذي تحول من مؤيد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منتقد له.