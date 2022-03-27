شنجهاي تغلق نصف المدينة بالتناوب لإجراء اختبارات شاملة لكورونا

بكين- (د ب أ):

تغلق شنجهاي نصف المدينة بالتناوب لإجراء اختبار شامل لمواجهة تفشي مرض كوفيد-19، والتي أصبحت أكبر بورة للفيروس في الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن المدينة ستغلق أولا مناطق تقع شرق نهر "هوانجبو"، التي تضم منطقتها المالية ومتنزهات صناعية ، لمدة أربعة أيام بدءا من غد الإثنين.

ثم سيبدأ الإغلاق في غرب المدينة لمدة أربعة أيام أخرى، طبقا لبيان صدر اليوم عن الحكومة المحلية.

وأضاف البيان أنه سيتم منع السكان من مغادرة منازلهم وسيتم وقف خدمات وسائل النقل العام وخدمات استدعاء السيارات، بينما لن يتم السماح للسيارات الخاصة بالسير على الطرق، إلا عند الضرورة.

وشدد البيان على وجوب ضمان الاحتياجات الطبية العاجلة.