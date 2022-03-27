وزير خارجية إيطاليا: الهجمات الروسية قتلت 135 طفلاً في شهر واحد

روما- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن شهراً واحداً قد مضى من الحرب التي شنها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، وقد "تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص، وأودت بحياة 135 طفلاً".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن دي مايو قوله، في تصريحات متلفزة إن "هذه هي المعلومة الحقيقية الوحيدة التي يجب أن تكون مرجعية بالنسبة لنا لتذكيرنا بالمأساة التي نواجهها اليوم في قلب أوروبا".

وأضاف الوزير الإيطالي أنه في بداية تلك الهجمات العسكرية،كان هناك 2000 مواطن إيطالي يتواجد في أوكرانيا، وحاليا أصبحوا أقل من 200 مواطن، بعد عودة غالبيتهم، إلا أن الكثير منهم لا يريدون مغادرة البلاد، إلا أن وزارة الخارجية تساعد كل من يتصل بها.