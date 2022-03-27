الصحة العالمية:نقص الإمدادات هو سبب تفشي الأمراض في اليمن

عدن- (أ ش أ):

أرجعت منظمة الصحة العالمية، سبب تفشي الأمراض في اليمن، إلى نقص إمدادات المياه والصرف الصحي.

وأكدت المنظمة - في بيان أوردته قناة اليمن الفضائية اليوم الأحد - افتقار 70% من المرافق الصحية في اليمن إلى البنية التحتية المناسبة للمياه والصرف الصحي.

ولفتت إلى تضافر الجهود مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في 45 مرفق طبي.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث قد دشن في وقت سابق المرحلة الثانية من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني.