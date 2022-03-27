بينيت: قلقون بشأن نية شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية

تل أبيب- (أ ف ب):

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الولايات المتحدة الأحد على الاستجابة لدعوات عدم رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

وقال بينيت لوزير الخارجية الأمريكي الزائر أنتوني بلينكن "يساورنا القلق بشأن نية شطب الحرس الثوري الإيراني" من القائمة.

وأضاف "آمل أن تستمع الولايات المتحدة للأصوات القلقة من المنطقة وإسرائيل وآخرين حول هذه القضية المهمة جدا".