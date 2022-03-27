بعد سلسلة هجمات على السعودية.. الحوثيون يعلنون هدنة لثلاثة أيام

وكالات:

أعلنت ميليشا الحوثي ايقاف "ضرباتهم" على السعوديّة و"المواجهات" في اليمن "لثلاثة أيّام"، غداة سلسلة هجمات استهدفت المملكة المحاذية للبلد الفقير الذي يشهد نزاعًا منذ أكثر من سبعة أعوام.

ويشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانيّة في العالم على خلفيّة النزاع بين حكومة معترف بها دوليًا يدعهما تحالف بقيادة السعوديّة، والحوثيّين المدعومين من إيران منذ منتصف 2014.

وأعلن المتحدّث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام على تويتر "تعليق الضربات الصاروخيّة والطيران المسيّر وكافّة الأعمال العسكريّة باتّجاه السعودية برّاً وبحراً وجوّاً لمدّة ثلاثة أيّام، واستعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي ودائم في حال التزمت السعوديّة بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي ودائم".

وأضاف "نعلن وقف المواجهات الهجوميّة في عموم الجبهات الميدانيّة لمدّة ثلاثة أيّام ومستعدّون لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي ومستمرّ إذا أعلنت السعوديّة سحب جميع القوّات الخارجيّة للتحالف من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلّية في بلادنا".

وأوضح أنّ المبادرة تتضمّن "تعليق العمليّات الهجوميّة في جبهة مأرب" التي تشهد قتالا عنيفا منذ أشهر وكذلك تبادلا للسجناء.

تأتي مبادرة الحوثيّين غداة شنّهم 16 هجومًا في أرجاء السعوديّة، من بينها هجوم استهدف منشآت نفطيّة لشركة أرامكو في مدينة جدّة، عشيّة الذكرى السابعة لبدء التدخّل العسكري بقيادة الرياض في اليمن لمواجهة الحوثيين.

وردّ التحالف بقيادة السعودية بشنّ غارات جوّية في صنعاء (شمال) والحديدة (غرب)، معلنًا أيضا تدمير 4 زوارق مفخّخة مجهزة لشن هجمات.

يأتي هذا التطوّر في اليمن فيما توقّع وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبّي جوزيب بوريل خلال مؤتمر في الدوحة السبت، التوصّل إلى اتّفاق مع إيران في شأن برنامجها النووي "خلال أيّام".