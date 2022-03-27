مسؤول أمريكي: واشنطن ستظل تعتبر الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" بغض النظر عن الاتفاق حول برنامج طهران النووي

واشنطن-(بي بي سي):

قال مسؤول أمريكي إن بلاده ستظل تعتبر الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" بغض النظر عن أي اتفاق بين طهران وقوى دولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانوزير خارجية إيران، أمير عبداللهيان، قد قال إن شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية هو من الأمور "القليلة التي تعرقل إبرام اتفاق بين بلاده والقوى الدولية".

إلا أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، قال في مؤتمر في الدوحة الأحد، إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو بغض النظر" عن الاتفاق الذي رأى أنّ هدفه ليس "حل هذه المسألة".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن واشنطن تبحث رفع اسم الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية.