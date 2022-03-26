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واشنطن تقدم مساعدات أمنية إضافية لكييف بقيمة 100 مليون دولار

11:34 م السبت 26 مارس 2022
واشنطن تقدم مساعدات أمنية إضافية لكييف بقيمة 100 مليون دولار

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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واشنطن - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، اعتزام الولايات المتحدة تقديم "100 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية مدنية" لأوكرانيا.

وقال بلينكن - في بيان - إن المساعدات تهدف لـ"تحسين قدرة وزارة الشئون الداخلية الأوكرانية على توفير الأمن الحدودي الأساسي، والحفاظ على وظائف إنفاذ القانون المدنية، وتأمين البنية التحتية الحكومية الأساسية في وجه هجوم الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين"، حسب ما جاء على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت.

وأضاف البيان أن "التمويل الزائد من شأنه مواصلة التدفق المستمر لمعدات الحماية الشخصية والمعدات الميدانية والمعدات التكتيكية والإمدادات الطبية والمركبات المصفحة ومعدات الاتصال لخدمة حرس الحدود التابعة للدولة الأوكرانية، والشرطة الوطنية الأوكرانية".

هذا المحتوى من

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