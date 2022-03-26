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أمريكا بصدد التوصية بجرعة رابعة معززة إضافية ضد كوفيد- 19

09:40 م السبت 26 مارس 2022
أمريكا بصدد التوصية بجرعة رابعة معززة إضافية ضد كوفيد- 19

ادارة الغذاء والدواء الامريكية

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واشنطن - (د ب أ):

تستعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح بمنح جرعة رابعة من لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي الناقل وذلك للأشخاص الكبار من سن 50 عاما فما فوق، حيث تتطلع إلى دعم وسائل حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، حسبما ذكر مصدر مطلع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن الموافقة قد تأتي في الأسبوع المقبل، وسيعني ذلك بالنسبة لأغلب الأمريكيين الحصول على أحد اللقاحين فايزر- بيونتيك أو مودرنا. ويقتصر حاليا من يحق لهم الحصول على الجرعة الإضافية في الولايات المتحدة على الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

وتأتي الخطوة في ظل تحذير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من انخفاض الإمدادات في مكافحتها للفيروس، وتدعو الكونجرس إلى الموافقة على دفعة تمويل جديدة. وذكر مسؤولون أن الولايات المتحدة ليس لديها ما يكفي من لقاحات لإعطاء جرعات رابعة لجميع السكان.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كوفيد- 19 فيروس كورونا كوفيد 19
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