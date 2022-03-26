ميلشيا الحوثي تعلن وقف استهداف السعودية لمدة 3 أيام

وكالات:

أعلنت ميلشيا الحوثي اليمنية، أنها ستوقف الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية لمدة ثلاثة أيام.

وقال ما يسمى بـ"رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء" المشكل من ميلشيا الحوثي، مهدي المشاط، إنه سيتم وقف كل العمليات التي تستهدف السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة أيام.

وأكد المشاط في تصريحات في صنعاء أنه "سيتم تعليق العمليات الهجومية في جبهة مأرب وبقية الجبهات".

وقال المشاط إن ميلشيا الحوثي مستعدة لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بما وصفه بـ"إنهاء الحصار".

واستهدفت ميلشيا الحوثي الإرهابية أمس، عدة أهداف في السعودية، بينها منشأة تابعة لشركة أرامكو في جدة.