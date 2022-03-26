غدًا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أنهت مديرية الصحة بأسوان الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "بالمجان"، والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 أعوام.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن فرق التطعيم ستجوب كافة المراكز والمدن والقري والنجوع، وتتحرك من منزل لمنزل للوصول للنتائج المستهدفة.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحملة تستهدف تطعيم 254 ألفًا و178 طفلًا على مستوى محافظة أسوان، بواسطة 1345 فرقة متحركة وثابتة، متمثلة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظة أسوان.