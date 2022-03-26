Masrawy logo white

إعلان

غدًا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في أسوان

05:31 م السبت 26 مارس 2022
غدًا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في أسوان

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في أس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أسوان – إيهاب عمران:

أنهت مديرية الصحة بأسوان الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "بالمجان"، والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 أعوام.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن فرق التطعيم ستجوب كافة المراكز والمدن والقري والنجوع، وتتحرك من منزل لمنزل للوصول للنتائج المستهدفة.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحملة تستهدف تطعيم 254 ألفًا و178 طفلًا على مستوى محافظة أسوان، بواسطة 1345 فرقة متحركة وثابتة، متمثلة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظة أسوان.

مديرية الصحة بأسوان أسوان التطعيم ضد شلل الأطفال إيهاب حنفي فرق تطعيم
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا