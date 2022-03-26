"الشيوخ" يناقش تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الأسبوع الحالي

كتب- مصراوي:

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسات العامة هذا الأسبوع، مشروع قانون مقدماً من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

ويستهدف مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022، لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كل الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية أيضاً، لتتسق مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.