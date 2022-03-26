التحالف: مقتل 3 خبراء تفخيخ وتدمير 4 زوارق للحوثيين بميناء الصليف

السعودية - (أ ش أ)

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مقتل 3 خبراء متخصصين من الحوثيين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

وكشف التحالف، في بيان، أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، عن إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، حيث تم تدمير 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز.

وعلى صعيد متصل، سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي، اليوم، بنيران قوات الجيش اليمني وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية غرب محافظة حجّة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) عن مصدر عسكري يمني قوله إن معركة عنيفة اندلعت في جبهة حرض وانتهت بهزيمة الميليشيا الحوثية وسقوط قتلى وجرحى من عناصرها بنيران قوات الجيش.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف تعزيزات معادية جنوب شرق مديرية حرض، ما أسفر عن تدمير أطقم قتالية وسقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.